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НовостиПроисшествия25 июня 2026 13:50

Тамбовчанин напал на полицейских

В отношении мужчины возбудили уголовное дело за применение насилия к представителям власти
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

В СУ СКР по Тамбовской области возбудили уголовное дело в отношении жителя Рассказово, подозреваемого в совершении преступлений по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

Следствие установило, что вечером 12 июня пьяный мужчина применил физическую силу в отношении двух сотрудников полиции, которые пытались пресечь совершение им противоправных действий в общественном месте, нанеся им несколько ударов кулаком и ногой.

- Продолжается проведение следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и сбор доказательственной базы, – сообщают в СУ СКР по региону.