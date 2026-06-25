Тамбовчанин напал на полицейских

В СУ СКР по Тамбовской области возбудили уголовное дело в отношении жителя Рассказово, подозреваемого в совершении преступлений по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

Следствие установило, что вечером 12 июня пьяный мужчина применил физическую силу в отношении двух сотрудников полиции, которые пытались пресечь совершение им противоправных действий в общественном месте, нанеся им несколько ударов кулаком и ногой.

- Продолжается проведение следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и сбор доказательственной базы, – сообщают в СУ СКР по региону.