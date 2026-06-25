Тамбовчанин отправится в колонию за хранение марихуаны и гашишного масла

Мужчина выслушал приговор

В Кирсановском округе вынесли приговор по уголовному делу, которое возбудили в отношении ранее судимого 46-летнего местного жителя. Его признали виновным по ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконное хранение и изготовление без цели сбыта наркотических средств, совершенное в значительном размере) и ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение и хранение без цели сбыта наркотических средств в крупном размере).

В суде установили и доказали, что в октябре 2025 года мужчина нарвал наркосодержащее растение, которое принес в свою квартиру. После этого он переработал часть растений в наркотики для личного потребления и хранил их дома.

При проведении оперативных мероприятий у фигуранта изъяли марихуану массой более 480 граммов и гашишное масло.

- Суд назначил виновному наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима, – сообщает прокуратура Тамбовской области.

Фото прокуратуры Тамбовской области