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НовостиПроисшествия25 июня 2026 13:15

В Тамбове подросток на самокате сбил 25-летнюю женщину с коляской

Травмы получила полуторогодовалая девочка
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Самокатчик врезался в пешеходов

Самокатчик врезался в пешеходов

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.

Авария, в которой пострадал маленький ребенок, произошла 24 июня в 18 часов 50 минут в районе дома №150 по улице Мичуринской города Тамбова. 15 – летний подросток, управлявший электросамокатом «Kugoo F4 PRO», наехал на 25-летнюю женщину с коляской, в которой находилась полугодовалая девочка.

- В результате ДТП полугодовалая девочка с травмами попала в больницу, где ее госпитализировали, – сообщает пресс-служба ГАИ Тамбовской области.

Происшествие зафиксировали на ул. Мичуринской

Происшествие зафиксировали на ул. Мичуринской

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.