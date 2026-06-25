В Тамбове подросток на самокате сбил 25-летнюю женщину с коляской

Самокатчик врезался в пешеходов Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.

Авария, в которой пострадал маленький ребенок, произошла 24 июня в 18 часов 50 минут в районе дома №150 по улице Мичуринской города Тамбова. 15 – летний подросток, управлявший электросамокатом «Kugoo F4 PRO», наехал на 25-летнюю женщину с коляской, в которой находилась полугодовалая девочка.

- В результате ДТП полугодовалая девочка с травмами попала в больницу, где ее госпитализировали, – сообщает пресс-служба ГАИ Тамбовской области.