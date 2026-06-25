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НовостиПроисшествия25 июня 2026 13:06

В Тамбове грузовик столкнулся с иномаркой

В аварии пострадали мужчина и 8-летняя девочка
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
В легковушку врезался фургон

В легковушку врезался фургон

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.

Авария, в которой пострадали два человека, в том числе ребенок, произошла 24 июня в 17 часов 50 минут в районе дома №89 по улице Базарной города Тамбова. 40-летний мужчина, управляя грузовым фургоном «Sollers», при проезде нерегулируемого перекрестка столкнулся с автомобилем «Hyundai Solaris», за рулем которого был 43-летний водитель.

- В результате ДТП водителя автомобиля «Hyundai Solaris» и находившуюся в иномарке 8-летнюю девочку с травмами разной степени тяжести доставили в больницы, – сообщает пресс-служба ГАИ Тамбовской области.

Пострадали водитель и маленькая пассажирка иномарки

Пострадали водитель и маленькая пассажирка иномарки

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.