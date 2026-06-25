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НовостиПроисшествия25 июня 2026 10:32

В Тамбовской области водитель ГАЗели сбил 14-летнего велосипедиста

Подросток решил повернуть налево перед машиной
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Велосипедиста отвезли в больницу

Велосипедиста отвезли в больницу

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.

Авария, в которой получил травмы подросток, произошла 24 июня в 12 часов 22 минуты на 5 километре автодороги «Свиньино-Канищево-Волхонщина» Пичаевского муниципального округа. 34-летний водитель «ГАЗ» сбил 14-летнего мальчика, который на велосипеде двигался в попутном с ним направлении и решил повернуть налево проямо перед машиной.

- Подростка с травмами доставили в Моршанскую ЦРБ, – сообщает пресс-служба ГАИ Тамбовской области.

Подросток попал под колеса ГАЗели

Подросток попал под колеса ГАЗели

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.