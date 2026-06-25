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НовостиПроисшествия25 июня 2026 10:23

В Тамбове иномарка с прицепом наехала на 9-летнего мальчика

Ребенок выехал на дворовую дорогу на велосипеде
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Юный велосипедист выехал на дорогу

Юный велосипедист выехал на дорогу

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.

Авария, в которой пострадал несовершеннолетний, произошла 24 июня в 10 часов 15 минут в районе дома №69 корпус 1 по улице Киквидзе города Тамбова. 57-летний мужчина на автомобиле «Renault Duster» с прицепом, при движении по дворовому проезду, наехал на 9-летнего мальчика, который на велосипеде пересекал дорогу.

- В результате ДТП велосипедиста доставили в Тамбовскую областную детскую клиническую больницу, госпитализировать его не стали, – сообщает пресс-служба ГАИ Тамбовской области.

Мальчик в госпитализации не нуждался

Мальчик в госпитализации не нуждался

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.