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НовостиОбщество25 июня 2026 9:51

В Тамбовской области прокуратура потребовала наладить водоснабжение двух населенных пунктов

Жители сел пожаловались на отключения и слабый напор воды
Марина МАКОВЛЕВА

Прокуратура Знаменского района провела проверки по обращениям жителей двух сел, которые пожаловались на ненадлежащее водоснабжение.

- Замена насосного оборудования в селе Измайловка привела к двухдневному перерыву в подаче холодного водоснабжения, - пояснили в ведомстве.

Кроме того, в селе Дуплято-Маслово фиксируется слабый напор воды, не обеспечивающий потребности жителей.

Прокуратура внесла представления в адрес уполномоченных лиц, требуя организовать подачу питьевой воды.

Надзорное ведомство проконтролирует устранение нарушений.