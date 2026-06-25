В Тамбовской области прокуратура потребовала наладить водоснабжение двух населенных пунктов

Прокуратура Знаменского района провела проверки по обращениям жителей двух сел, которые пожаловались на ненадлежащее водоснабжение.
- Замена насосного оборудования в селе Измайловка привела к двухдневному перерыву в подаче холодного водоснабжения, - пояснили в ведомстве.
Кроме того, в селе Дуплято-Маслово фиксируется слабый напор воды, не обеспечивающий потребности жителей.
Прокуратура внесла представления в адрес уполномоченных лиц, требуя организовать подачу питьевой воды.
Надзорное ведомство проконтролирует устранение нарушений.