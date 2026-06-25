Тамбовчанин напал на сожительницу с керамической кружкой

В мировом суде судебного участка Мучкапского района рассмотрели уголовное дело в отношении 43-летнего мужчины, который совершил преступление, предусмотренное п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».

Как установлено, в конце сентября 2025 года, находясь у себя дома, мужчина во время конфликта, ударил свою сожительницу керамической кружкой по голове, причинив ей травму.

- Фигуранта приговорили к ограничению свободы сроком на 4 месяца, – сообщает объединенная пресс-служба судов Тамбовской области.