В Жердевке подросток угнал и разбил чужую машину

23 июня в Жердевском округе в полицию поступило сообщение об угоне автомобиля.

- Автовладелец оставил принадлежащий ему автомобиль ВАЗ-2115 незапертым с ключами зажигания на улице Чкалова, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

Угонщик воспользовался беспечностью хозяина авто и решил прокатиться. Машина была обнаружена недалеко от места угона с техническими повреждениями.

Под подозрением оказался несовершеннолетний житель Жердевки. Молодой человек признался, что заметил незапертый автомобиль и решил покататься, но не справился с управлением, врезался в ограждение и повредил бампер.

Возбуждено уголовное дело. Устанавливается размер причиненного ущерба. За угон может грозить лишение свободы на срок до 5 лет. Однако для подростка, не достигшего совершеннолетия, наказание будет условным.