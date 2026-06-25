Арендаторов земли в парке усадьбы Асеевых обязали вырубать аварийные деревья

Прокуратура Ленинского района г. Тамбова через суд обязала арендаторов земельного участка, на котором расположен музейный комплекс «Усадьба Асеевых», проводить здесь на постоянной основе санитарные рубки деревьев. Речь идет о больных и представляющих опасность насаждениях.

Основанием для обращения в суд послужили результаты ранее проведенных проверок, свидетельствующих о том, что на территории музейного комплекса имеются аварийные и условно-аварийные деревья, которые являются потенциально опасными для окружающих.

- Решением Ленинского районного суда г. Тамбова иск удовлетворен, – сообщает прокуратура Тамбовской области.