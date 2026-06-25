Новым главным тренером ХК «Тамбов» стал Сергей Лопушанский

У ХК "Тамбов" новый главный тренер

Пресс-служба ХК «Тамбов» сообщает, что новым главным тренером ХК «Тамбов» назначен Сергей Григорьевич Лопушанский — опытный российский специалист с более чем 20-летним стажем работы в хоккее.

Уроженец Пензы, Сергей Григорьевич после завершения игровой карьеры посвятил себя тренерской деятельности. Работал в системе «Дизеля», школе «Ак Барса», возглавлял молодежную команду «Ирбис» (Казань), клубы ВХЛ «Барс», «Дизель» и «Спутник», а также молодежные команды МХЛ.

Особых успехов добился в работе с молодыми хоккеистами: воспитал целый ряд игроков, выступавших на уровне КХЛ и сборных России. В 2011 году в качестве тренера студенческой сборной России стал победителем Всемирной зимней Универсиады. Среди его достижений также бронзовые медали чемпионата МХЛ.

С 2023 года Сергей Лопушанский возглавлял тольяттинскую «Ладью», с которой дважды выводил команду в плей-ин МХЛ и закрепил её в числе лидеров Серебряного дивизиона Восточной конференции.

Напомним, 18 июня ХК «Тамбов» покинул прежний наставник — Сергей Решетников.

Кроме того, как пояснили в пресс-службе клуба, в этот же день, в связи с завершением срока действия контрактов, команду покинули девять нападающих: Максим Кориневский; Михаил Низовкин; Егор Дубровский; Павел Колтыгин; Исаак Валицкий; Виталий Каменев; Антон Угольников; Елисей Карпов и Пётр Пискунов.

Фото пресс-служба ХК "Тамбов"