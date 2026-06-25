1480 тамбовчан пострадали от укусов клещей

По данным на 24 июня в медицинские организации обратились 1480 тамбовчан, пострадавших от укусов клещей. Среди них 484 ребенка.

- В 32% случаев присасывание клещей произошло на территории домовладений и приусадебных участков, 30,5% - в черте населенных пунктов, - рассказали в управлении Роспотребнадзора по Тамбовской области.

В связи с этим в регионе продолжаются акарицидные мероприятия в местах массового пребывания населения. На данный момент они проведены на площади 666,29 га.

Проведенные исследования показали, что 41% членистоногих является носителем заболеваний.