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НовостиОбщество25 июня 2026 8:49

1480 тамбовчан пострадали от укусов клещей

Чаще всего членистоногие атакуют на приусадебных участках
Марина МАКОВЛЕВА

По данным на 24 июня в медицинские организации обратились 1480 тамбовчан, пострадавших от укусов клещей. Среди них 484 ребенка.

- В 32% случаев присасывание клещей произошло на территории домовладений и приусадебных участков, 30,5% - в черте населенных пунктов, - рассказали в управлении Роспотребнадзора по Тамбовской области.

В связи с этим в регионе продолжаются акарицидные мероприятия в местах массового пребывания населения. На данный момент они проведены на площади 666,29 га.

Проведенные исследования показали, что 41% членистоногих является носителем заболеваний.