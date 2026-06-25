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НовостиОбщество25 июня 2026 8:25

Тамбовчанину запретили выезд за границу из-за долга в 200 тысяч рублей

Мужчина не оплатил уголовный штраф
Марина МАКОВЛЕВА

В Советском районном отделении судебных приставов города Тамбова находился документ о взыскании уголовного штрафа с 22-летнего тамбовчанина. Молодой человек был наказан за нарушение правил дорожного движения.

Сотрудник ведомства вынес постановление о временном ограничении на выезд должника из РФ. Молодого человека предупредили о том, что в случае неуплаты штрафа в 60-дневный срок наказание может быть заменено на более строгое.

- Принятые меры оказались действенными, мужчина собирался лететь за границу, - отметили в пресс-службе УФССП России по Тамбовской области.

Должник оплатил штраф в полном объеме. После этого ограничение на выезд было отменено.