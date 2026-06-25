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НовостиОбщество25 июня 2026 8:01

Ушел из жизни глава Мордовского округа Сергей Манн

Мужчины не стало на 66 году жизни
Марина МАКОВЛЕВА
Фото: официальный канал Евгения Первышова

Фото: официальный канал Евгения Первышова

Ночью 25 июня ушел из жизни глава Мордовского округа Сергей Викторович Манн. Об этом сообщает губернатор Тамбовской области Евгений Первышов.

Большую часть жизни Сергей Манн трудился в Мордовском округе, пройдя путь от зоотехника Мордовского межхозяйственного предприятия до руководителя муниципалитета и зарекомендовав себя как грамотный и ответственный руководитель.

- Сергей Манн делал очень много для развития Мордовского округа, - подчеркнул глава Тамбовской области.

Сергею Викторовичу было 65 лет.