Ушел из жизни глава Мордовского округа Сергей Манн

Фото: официальный канал Евгения Первышова

Ночью 25 июня ушел из жизни глава Мордовского округа Сергей Викторович Манн. Об этом сообщает губернатор Тамбовской области Евгений Первышов.

Большую часть жизни Сергей Манн трудился в Мордовском округе, пройдя путь от зоотехника Мордовского межхозяйственного предприятия до руководителя муниципалитета и зарекомендовав себя как грамотный и ответственный руководитель.

- Сергей Манн делал очень много для развития Мордовского округа, - подчеркнул глава Тамбовской области.

Сергею Викторовичу было 65 лет.