В Тамбове с начала года демонтировали 20 незаконно установленных киосков

Фото администрации города Тамбова

В Тамбове на улице Советской, 1/4 специалисты Дирекции городского хозяйства проводят демонтаж части нестационарного торгового объекта.

- Киоск располагается на отрезке улицы в историческом центре, где в соответствии с постановлением администрации города запрещено размещение НТО, - пояснили в администрации областного центра.

Владельца заранее предупредили о том, что он должен добровольно демонтировать строение. Однако самостоятельно эти работы он не выполнил, поэтому киоск убирают принудительно.

Всего с начала года с улиц города было демонтировано 20 незаконно установленных нестационарных торговых объектов. Уточняется, что в ближайшее время планируется убрать несколько киосков, расположенных на улице Советской в районе «Дома художников» и Комсомольской площади. Также работы будут проведены на улице Базарной.