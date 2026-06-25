70-летнему тамбовчанину вернут деньги, похищенные мошенниками

Прокуратура Советского района Тамбова провела проверку по обращению 70-летнего местного жителя о возмещении ущерба, причиненного в результате мошенничества.

Установлено, что аферисты под предлогом дополнительного дохода завладели 160 тыс. рублей, принадлежащих пенсионеру.

В процессе расследования уголовного дела по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество) выяснилось, что деньги мужчины перевели на банковский счет, принадлежащий жителю Саратовской области.

Прокуратура района обратилась в суд с исковым заявлением о взыскании с владельца счета неосновательного обогащения. Решением суда иск прокурора удовлетворен.

- Надзорное ведомство проконтролирует фактическое исполнение судебного решения, – сообщает прокуратура Тамбовской области.