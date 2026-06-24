В Тамбове инвалиду пришлось из своего кармана заплатить за лекарства 400 тысяч рублей

Прокуратура Ленинского района Тамбова получила обращение инвалида 3 группы. Мужчина пожаловался на отсутствие необходимых препаратов.

Житель областного центра имеет заболевание, требующее комплексной лекарственной терапии. Однако в 2025 году он не получил необходимые препараты своевременно. Тамбовчанин покупал их за свой счет, потратив более 400 тысяч рублей.

Надзорное ведомство направило в суд иск о возмещении инвалиду потраченных на лекарства средств. Суд удовлетворил данные требования.

- В пользу заявителя суд постановил взыскать 439 тысяч рублей, а также компенсацию морального вреда в размере 1,5 тысяч рублей.