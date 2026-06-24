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НовостиПроисшествия24 июня 2026 14:00

В Тамбовской области предприниматель уклонился от уплаты 3,5 млн рублей налогов

Мужчина не указал в налоговой декларации свои реальные доходы
Марина МАКОВЛЕВА

Следственные органы СК РФ по Тамбовской области завершили расследование уголовного дела в отношении индивидуального предпринимателя, продающего металлоконструкции. Его заподозрили в уклонении от уплаты налога.

- Предприниматель не отразил в налоговой декларации по упрощенной системе налогообложения реальную сумму полученного дохода, - отметили в пресс-службе СУ СК РФ по Тамбовской области.

Доход предпринимателя превысил 60 млн рублей. Таким образом, он уклонился от уплаты налога на сумму более 3,5 млн рублей.

В ходе расследования уголовного дела налоговая задолженность с учетом штрафных санкций и пени в размере около 5 млн рублей была полностью погашена. Следователь, рассмотрев ходатайство подозреваемого, принял решение о прекращении уголовного дела.