Тамбовчанина, вступившегося за свою машину, будут судить за причинение смерти по неосторожности

Фото СУ СК РФ по Тамбовской области

Следственные органы СК РФ по Тамбовской области завершили расследование уголовного дела в отношении 37-летнего мужчины. Его обвиняют в причинении смерти по неосторожности.

Вечером 28 марта 2026 года обвиняемый возвращался домой. Он заметил около своей машины на стоянке компанию мужчин, один из них сидел на капоте автомобиля. Рассерженный тамбовчанин подошел к компании и ударил человека, устроившегося на капоте.

- От удара кулаком мужчина потерял равновесие и упал на асфальтированное покрытие дороги, ударившись головой, - рассказали в пресс-службе СУ СК РФ по Тамбовской области.

На следующий день 43-летнего потерпевшего нашли дома мертвым. Причиной смерти стала закрытая черепно-мозговая травма.

Собранные следователями доказательства позволяют направить уголовное дело в суд.