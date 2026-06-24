В Тамбове моют остановки

Павильоны чистят, в том числе, от рекламных объявлений Фото: Пресс-служба администрации города Тамбова.

В Тамбове продолжается мытьё остановочных павильонов. За эту работу отвечает Дирекция городских дорог. Из 388 закреплённых за муниципальным учреждением объектов некоторые успели вымыть по несколько раз.

Работы ведутся ежедневно. В ход идут вода, щётки и специальные средства. Важно смыть не только пыль и грязь, но и незаконную рекламу. За сутки специалисты очищают до 15 павильонов.

Как рассказали в администрации Тамбова, на этой неделе главный акцент сделали на Рассказовском шоссе. Здесь павильоны проходят полный цикл очистки.