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НовостиОбщество24 июня 2026 12:20

В Тамбове моют остановки

За сутки в порядок приводят до 15 павильонов
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Павильоны чистят, в том числе, от рекламных объявлений

Павильоны чистят, в том числе, от рекламных объявлений

Фото: Пресс-служба администрации города Тамбова.

В Тамбове продолжается мытьё остановочных павильонов. За эту работу отвечает Дирекция городских дорог. Из 388 закреплённых за муниципальным учреждением объектов некоторые успели вымыть по несколько раз.

Работы ведутся ежедневно. В ход идут вода, щётки и специальные средства. Важно смыть не только пыль и грязь, но и незаконную рекламу. За сутки специалисты очищают до 15 павильонов.

Как рассказали в администрации Тамбова, на этой неделе главный акцент сделали на Рассказовском шоссе. Здесь павильоны проходят полный цикл очистки.