Тамбовчанина осудили за хранение наркотиков

Мучкапским районным судом вынесен приговор по делу о незаконном приобретении и хранении наркосодержащих растений.

В ноябре 2025 года ранее судимый местный житель собрал дикорастущую коноплю, высушил ее и хранил для себя, пока наркотики не изъяли полицейские.

- Вес наркотического средства, согласно заключению эксперта, составил 16,9 грамма, что образует значительный размер, - прокомментировали в объединенной пресс-службе судов Тамбовской области.

Подсудимый признал вину. Мужчину приговорили к 1 году лишения свободы условно.