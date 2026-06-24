Тамбовчане оплатили онлайн товаров почти на 73 миллиарда рублей

По итогам первого квартала 2026 года в Тамбовской области действовало 2,6 млн

банковских карт. За данный период жители региона использовали их 56,9 млн раз. Общая сумма операций составила 72,8 млрд рублей. При этом за год число операций снизилось на 14%, а сумма уменьшилась на 0,5%.

Тенденция в пользу безналичной оплаты товаров и услуг сохраняется. На оплату

«безналом» у тамбовчан приходится 96% всех операций, или 54,4 млн транзакций. Количество операций по снятию наличных по сравнению c первым кварталом прошлого года осталось на прежнем уровне. С карт снимали 2,5 млн раз. Всего в регионе работают 646 банкоматов и 22,6 тысячи платежных терминалов, установленных в организациях торговли и сфере услуг. За год их количество уменьшилось на 2%.

В тамбовском отделении Банка России напоминают, что жители региона также могут воспользоваться сервисом «наличные на кассе». Он доступен уже в 59 населенных пунктах на 730 терминалах. Если поблизости нет банкоматов, то на кассах магазинов, автозаправочных станций в день с дебетовой карты можно снять до 5 тысяч рублей и до 30 тысяч в месяц.