Тамбовчанин вонзил нож в спину знакомого

В Котовском городском суде рассмотрят уголовное дело в отношении местного жителя, которого обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 111 УК РФ.

По данным следствия, 13 мая этого года мужчина находился в компании своих знакомых, с которыми распивал спиртные напитки. Впоследствии между ними произошел конфликт, во время которого он ударил знакомого ножом в спину.

- Уголовное дело передано судье, решается вопрос о назначении даты судебного заседания, – сообщает объединенная пресс-служба судов Тамбовской области.