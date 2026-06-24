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НовостиПроисшествия24 июня 2026 11:35

Тамбовчанин вонзил нож в спину знакомого

Мужчину будут судить за причинение тяжкого вреда здоровью
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

В Котовском городском суде рассмотрят уголовное дело в отношении местного жителя, которого обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 111 УК РФ.

По данным следствия, 13 мая этого года мужчина находился в компании своих знакомых, с которыми распивал спиртные напитки. Впоследствии между ними произошел конфликт, во время которого он ударил знакомого ножом в спину.

- Уголовное дело передано судье, решается вопрос о назначении даты судебного заседания, – сообщает объединенная пресс-служба судов Тамбовской области.