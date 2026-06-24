Тамбовчанка похитила у матери миллион рублей и спустила половину на развлечения

В Сосновском округе вынесли приговор 27-летней местной жительнице, которую признали виновной в преступлении по п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ (тайное хищение чужого имущества с банковского счета в особо крупном размере).

В судебном заседании установили, что в сентябре 2025 года женщина, обнаружив дома на столе сотовый телефон и банковскую карту своей матери, воспользовалась ее отсутствием и перевела 1 миллион рублей на другой банковский счет. Затем она потратила 475 тыс. рублей на развлечения.

- Суд назначил виновной наказание в виде 3 лет лишения свободы условно, – сообщает прокуратура Тамбовской области.