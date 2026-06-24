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НовостиОбщество24 июня 2026 9:53

В Рассказовском округе организованы специальные рейсы автобуса до места проведения фестиваля «Аракуш»

В обратный путь автобус отправится поздно вечером
Марина МАКОВЛЕВА

4 июля в Рассказовском округе пройдет восьмой литературно-музыкальный фестиваль «Аракуш». Добраться до места проведения мероприятия жители смогут на специальном автобусе, который будет курсировать в этот день до села Коптево и обратно.

- Будет организовано два рейса автобуса по маршруту Рассказово-Коптево, Коптево-Рассказово, - сообщает администрация Рассказовского округа.

Отправление рейсов в Коптево:

- 17.30 - от автовокзала города Рассказово,

- 19.10 - от администрации (Советская, 1).

Обратный автобус отправится в Рассказово в 22.10.

Уточняется, что проезд в одну сторону обойдется в 110 рублей.