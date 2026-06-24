Тамбовчанин задолжал детям алиментов на 2,7 миллиона рублей

В Октябрьском районном отделении судебных приставов Тамбова на исполнении находились о взыскании с 46-летнего мужчины алиментов на содержание двух дочерей. Деньги он перечислял небольшими суммами, в результате чего возник долг в 2 млн 670 тысяч рублей.

За неуплату алиментов должника привлекли к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ. Суд назначил ему 20 часов обязательных работ. Несмотря на это, долг мужчина не погасил.

В отношении неплательщика сотрудник ведомства возбудил уголовное дело по ст. 157 УК РФ, а также вынес постановление об ограничении его в водительских правах Посде этого отец оплатил задолженность по алиментам в полном объеме.

- Исполнительное производство остается в работе, осуществляется контроль правильности и своевременности перечисления алиментов, – сообщает пресс-служба УФССП по Тамбовской области.