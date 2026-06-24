Прокуратура потребовала отремонтировать дороги в поселке Мучкапский

Прокуратура Мучкапского района провела проверку по публикации в СМИ о ненадлежащем состоянии дороги по улице Карла Маркса в районном поселке Мучкапский.

Как выяснилось, в поселке в ненормативном состоянии находится не только улица Карла Маркса, но и улица Чапаева. В связи с этим прокуратура внесла представление об устранении нарушений.

- В настоящее время проводятся ремонтные работы на улице Чапаева в рамках заключенного муниципального контракта, - рассказали в прокуратуре Мучкапского района.

Уточняется, что ремонт улицы Карла Маркса запланирован на следующий год.