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НовостиОбщество24 июня 2026 8:56

Прокуратура потребовала отремонтировать дороги в поселке Мучкапский

Проверка выявила ненадлежащее состояние улиц Карла Маркса и Чапаева
Марина МАКОВЛЕВА

Прокуратура Мучкапского района провела проверку по публикации в СМИ о ненадлежащем состоянии дороги по улице Карла Маркса в районном поселке Мучкапский.

Как выяснилось, в поселке в ненормативном состоянии находится не только улица Карла Маркса, но и улица Чапаева. В связи с этим прокуратура внесла представление об устранении нарушений.

- В настоящее время проводятся ремонтные работы на улице Чапаева в рамках заключенного муниципального контракта, - рассказали в прокуратуре Мучкапского района.

Уточняется, что ремонт улицы Карла Маркса запланирован на следующий год.