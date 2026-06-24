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НовостиОбщество24 июня 2026 8:48

В Рассказовском округе временно изменится схема движения автобуса №109

В течение месяца маршрут будет делать заезд в село Котовское
Марина МАКОВЛЕВА
Фото администрации Рассказовского округа

Фото администрации Рассказовского округа

С 1 июля в Рассказовском округе в связи с обращениями жителей села Котовское частично изменится схема движения автобуса № 109 «Рассказово - с. Коптево». Об этом сообщает администрация муниципалитета.

Уточняется, что в прямом направлении автобус будет следовать через село Котовское с заездом к магазину «Орион» на улице Советской.

- При этом часть маршрута в обратном направлении останется неизменной, - отметили в администрации Рассказовского округа.

Новая схема движения будет действовать в тестовом режиме до конца июля. Расписание движения автобуса остается прежним.