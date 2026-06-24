В Тамбове парень украл электровелосипед от супермаркета

18 июня в полицию Тамбове поступило сообщение о краже электровелосипеда. Женщина оставила дорогостоящее транспортное средство у супермаркета, пристегнув его на замок. Вернувшись, она обнаружила пропажу. Как оказалось, велозамок был непрочным и злоумышленник легко его сорвал.

Полицейским удалось установить личность подозреваемого - 22-летнего молодого человека, - который уже имел судимости за кражу и грабеж.

- Он был задержан сотрудниками полиции, при опросе дал признательные показания. Похищенный электровелосипед изъят и возвращен владелице, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

Возбуждено уголовное дело. Молодому человеку грозит до 5 лет лишения свободы.