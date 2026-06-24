В Тамбове водитель большегруза осужден за повторный отказ от медосвидетельствования

Прокуратура Знаменского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 39-летнего жителя Махачкалы. Его признали виновным в повторном управлении автомобилем в состоянии опьянения.

- В феврале 2026 года подсудимый управлял грузовым автомобилем, имея явные признаки опьянения, - подчеркнули в прокуратуре Знаменского района.

Пройти освидетельствование в медучреждении мужчина отказался. При этом ранее фигурант уже привлекался к административной ответственности за аналогичное нарушение.

Мужчину приговорили к 200 часам обязательных работ и лишению прав на 2 года.