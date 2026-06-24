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НовостиПроисшествия24 июня 2026 7:47

В Тамбове водитель большегруза осужден за повторный отказ от медосвидетельствования

Мужчина управлял фурой, имея явные признаки опьянения
Марина МАКОВЛЕВА

Прокуратура Знаменского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 39-летнего жителя Махачкалы. Его признали виновным в повторном управлении автомобилем в состоянии опьянения.

- В феврале 2026 года подсудимый управлял грузовым автомобилем, имея явные признаки опьянения, - подчеркнули в прокуратуре Знаменского района.

Пройти освидетельствование в медучреждении мужчина отказался. При этом ранее фигурант уже привлекался к административной ответственности за аналогичное нарушение.

Мужчину приговорили к 200 часам обязательных работ и лишению прав на 2 года.