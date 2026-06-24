В Тамбовской области пройдут рейды по пьяным водителям

С 25 по 27 июня Госавтоинспекция Тамбовской области проведет в регионе оперативно-профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель». Основная его цель — предупреждение и пресечение административных правонарушений в области дорожного движения, предупреждение дорожно-транспортных происшествий с участием водителей, находящихся в состоянии опьянения, в том числе ранее лишенных права управления.

- Управление транспортными средствами в нетрезвом виде – одно из грубейших нарушений Правил дорожного движения. За управление транспортным средством в нетрезвом виде, а также за отказ от медицинского освидетельствования предусмотрен административный штраф в размере 45 000 рублей с лишением прав на срок от 1,5 до 2 лет. За повторное нарушение в течение года наступает уголовная ответственность по статье 264.1 УК РФ, – напоминают в пресс-службе ГАИ Тамбовской области.