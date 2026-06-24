Тамбовчанка на «Lada Priora» устроила аварию, поворачивая налево

В аварии пострадала 25-летняя водитель Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.

Авария, в которой получила травмы молодая женщина, произошла 23 июня в 12 часов в районе дома №27 «Б» по улице Большая Садовая города Уварово. 25-летняя водитель «Lada Priora» при повороте налево столкнулась с «ВАЗ-21099» под управлением 48-летнего мужчины.

- В результате ДТП водителя «Lada Priora» с травмами различной степени тяжести доставили в Уваровскую ЦРБ, – сообщает пресс-служба ГАИ Тамбовской области.