В Тамбовской области водитель фуры спровоцировал массовую аварию

Большегруз, несмотря на запрет, выехал на встречную полосу Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.

Массовая авария произошла 23 июня в 8 часов 40 минут на 487 километре «Р-22 Каспий» Знаменского муниципального округа. 34-летний водитель большегруза «Renault Premium» выехал на встречную полосу там, где это запрещено разметкой, и столкнулся с автомобилем «Ford Focus» под управлением 44-летней женщины. От удара ее машина выехала на встречную полосу, где столкнулась с «Suzuki SX4» под управлением 51-летнего водителя.

- В результате аварии травмы получила водитель автомобиля «Ford Focus», женщину доставили в городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки и госпитализировали, – сообщает пресс-служба ГАИ Тамбовской области.