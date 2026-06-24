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НовостиПроисшествия24 июня 2026 6:38

В Тамбовской области водитель фуры спровоцировал массовую аварию

Участниками ДТП, помимо большегруза, стали две иномарки
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Большегруз, несмотря на запрет, выехал на встречную полосу

Большегруз, несмотря на запрет, выехал на встречную полосу

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.

Массовая авария произошла 23 июня в 8 часов 40 минут на 487 километре «Р-22 Каспий» Знаменского муниципального округа. 34-летний водитель большегруза «Renault Premium» выехал на встречную полосу там, где это запрещено разметкой, и столкнулся с автомобилем «Ford Focus» под управлением 44-летней женщины. От удара ее машина выехала на встречную полосу, где столкнулась с «Suzuki SX4» под управлением 51-летнего водителя.

- В результате аварии травмы получила водитель автомобиля «Ford Focus», женщину доставили в городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки и госпитализировали, – сообщает пресс-служба ГАИ Тамбовской области.

В аварии пострадала водитель одной из легковушек

В аварии пострадала водитель одной из легковушек

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.