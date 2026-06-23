В Мичуринском округе отменяют один из автобусных рейсов

Жителей Мичуринского округа предупреждают о том, что, с 4 июля по субботам приостанавливается движение автобуса дополнительного рейса по маршруту «пос. Коминтерн – с. Панское – с. Заворонежское – Мичуринск» отправлением из поселка Коминтерн в 7:20. Работа остальных рейсов (в том числе дополнительного в будни) осуществляется в обычном формате.

- По всем вопросам, касающимся транспортного обслуживания, можно обратиться в рабочее время (с 8:00 до 12:00 и с 13:00 до 17:00) по телефону 5-32-71, а также в любое время по электронной почте econ@r45.tambov.gov.ru, – напоминают жителям в местной администрации.