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НовостиОбщество23 июня 2026 10:44

Тамбовчан приглашают на фестиваль «Мордовская каша»

Главным событием праздника станет дегустация блюд, приготовленных по старинным и современным рецептам
Марина МАКОВЛЕВА

27 июня в Мордовском округе пройдет VII гастрономический фестиваль «Мордовская каша». Об этом сообщает правительство Тамбовской области.

- Главным событием праздника станет дегустация разнообразных каш, приготовленных по старинным и современным рецептам, - отметили в региональном руководстве.

Начало праздника намечено на 10.00, место проведения - улица Коммунальная рабочего поселка Мордово.

Гостей ждут мастер-классы, конкурсы, эстафеты и соревнования. Кроме того, запланирована работа ярмарочных рядов и детских развлекательных площадок.