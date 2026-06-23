Тамбовчан приглашают на фестиваль «Мордовская каша»

27 июня в Мордовском округе пройдет VII гастрономический фестиваль «Мордовская каша». Об этом сообщает правительство Тамбовской области.

- Главным событием праздника станет дегустация разнообразных каш, приготовленных по старинным и современным рецептам, - отметили в региональном руководстве.

Начало праздника намечено на 10.00, место проведения - улица Коммунальная рабочего поселка Мордово.

Гостей ждут мастер-классы, конкурсы, эстафеты и соревнования. Кроме того, запланирована работа ярмарочных рядов и детских развлекательных площадок.