В Тамбовской области введен особый противопожарный режим

В Тамбовской области с 22 июня введен особый противопожарный режим. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону.

- Постановлением Правительства Тамбовской области с 22 июня по 10 октября 2026 года на территории региона установлен особый противопожарный режим, - говорится в сообщении ведомства.

В этот период в регионе вводятся дополнительные требования пожарной безопасности. Так, запрещено использовать открытый огонь и разводить костры в лесах, садовых и огороднических товариществах, относящихся к землям сельскохозяйственного назначения.

За нарушение режима тамбовчанам грозит штраф от 10 до 20 тысяч рублей, должностным лицам - от 30 до 60 тысяч, предпринимателям - от 60 до 80 тысяч, юридическим лицам - от 400 до 800 тысяч рублей.