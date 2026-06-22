18-летний тамбовчанин попал под суд за поездки в состоянии опьянения

Прокуратура Пичаевского района утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении 18-летнего молодого человека. Его обвиняют в повторном управлении автомобилем в состоянии опьянения.

В апреле 2026 года обвиняемый, который уже был подвергнут административному наказанию за отказ от медосвидетельствования, управлял автомобилем ВАЗ-2120. У молодого человека были явные признаки опьянения.

- Пройти освидетельствование на месте обвиняемый отказался, - отметили в прокуратуре Пичаевского района.

Фигурант признал вину. Уголовное дело рассмотрит суд.