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НовостиПроисшествия22 июня 2026 13:38

18-летний тамбовчанин попал под суд за поездки в состоянии опьянения

Молодой человек дважды отказался проходить медицинское освидетельствование
Марина МАКОВЛЕВА

Прокуратура Пичаевского района утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении 18-летнего молодого человека. Его обвиняют в повторном управлении автомобилем в состоянии опьянения.

В апреле 2026 года обвиняемый, который уже был подвергнут административному наказанию за отказ от медосвидетельствования, управлял автомобилем ВАЗ-2120. У молодого человека были явные признаки опьянения.

- Пройти освидетельствование на месте обвиняемый отказался, - отметили в прокуратуре Пичаевского района.

Фигурант признал вину. Уголовное дело рассмотрит суд.