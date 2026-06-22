В Тамбовской области прокуратура начала проверку по факту госпитализации двоих детей после прививки

Прокуратура Никифоровского района проводит проверку соблюдения законодательства о здравоохранении при вакцинации несовершеннолетних по информации из СМИ.

В публикации говорится о том, что двое детей из многодетной семьи Никифоровского округа оказались в больнице из-за ошибки медработников. 17 июня многодетная мать привезла десятерых своих детей в ФАП на прививку от полиомиелита. Двое старших ребят 13 и 14 лет получили живую вакцину, остальные - инактивированную. Женщина решила проконсультироваться у педиатра, так как знала, что детям, получившим разные вакцины, нельзя контактировать. В результате врачи решили изолировать старших детей и положили их в детское отделение районной больницы, где им предстоит находится до сентября. При этом условия в отделении оставляют желать лучшего.

- В рамках надзорных мероприятий будут установлены все обстоятельства произошедшего и дана оценка соблюдению законодательства при оказании медицинских услуг детям, - сообщает пресс-служба прокуратуры Тамбовской области.

Кроме того, ведомство проверит соблюдение санитарно-эпидемиологических норм в медицинском учреждении.

Уточняется, что при наличии оснований будут предприняты меры прокурорского реагирования.