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НовостиОбщество22 июня 2026 9:25

В Тамбовской области прокуратура начала проверку по факту госпитализации двоих детей после прививки

Ребят из многодетной семьи изолировали после получения живой вакцины от полиомиелита
Марина МАКОВЛЕВА

Прокуратура Никифоровского района проводит проверку соблюдения законодательства о здравоохранении при вакцинации несовершеннолетних по информации из СМИ.

В публикации говорится о том, что двое детей из многодетной семьи Никифоровского округа оказались в больнице из-за ошибки медработников. 17 июня многодетная мать привезла десятерых своих детей в ФАП на прививку от полиомиелита. Двое старших ребят 13 и 14 лет получили живую вакцину, остальные - инактивированную. Женщина решила проконсультироваться у педиатра, так как знала, что детям, получившим разные вакцины, нельзя контактировать. В результате врачи решили изолировать старших детей и положили их в детское отделение районной больницы, где им предстоит находится до сентября. При этом условия в отделении оставляют желать лучшего.

- В рамках надзорных мероприятий будут установлены все обстоятельства произошедшего и дана оценка соблюдению законодательства при оказании медицинских услуг детям, - сообщает пресс-служба прокуратуры Тамбовской области.

Кроме того, ведомство проверит соблюдение санитарно-эпидемиологических норм в медицинском учреждении.

Уточняется, что при наличии оснований будут предприняты меры прокурорского реагирования.