В Тамбовской области пытаются сдержать рост цен на бензин и дизельное топливо

На сетевых автозаправочных станциях, которые обеспечивают основной объем розничной продажи топлива населению, реализация бензина и дизельного топлива осуществляется без ограничений по объему (количеству литров на автомобиль).

Как сообщили в министерстве промышленности, торговли и развития предпринимательства Тамбовской области, чтобы не допустить спекуляции на рынке нефтепродуктов, сетевые автозаправочные станции могут временно ограничивать отпуск топлива в канистры или иную тару. Некоторые несетевые автозаправочные станции приняли решение об ограничении объема продажи ГСМ на одно транспортное средство. Эта мера также направлена на недопущение спекуляции на рынке нефтепродуктов и сдерживание роста цен в несетевом секторе, логистические объемы которого в закупках ГСМ значительно меньше, чем у сетевых заправок.

- Принимаемые меры предотвращают спекулятивный рост цен и обеспечивают доступность топлива для населения, особенно в отдаленных населенных пунктах региона. В условиях изменения стоимости бензина и дизельного топлива в целом по Российской Федерации, обусловленного возросшим спросом, связанным с периодом летнего отдыха и отпусков, Тамбовская область по средней стоимости бензина занимает 40 место по стране, - пояснили в министерстве промышленности, торговли и развития предпринимательства.

Напомним, в РФ цены на нефтепродукты являются свободными и не подлежат государственному регулированию, поэтому ни один государственный орган не вправе устанавливать фиксированные или интервальные значения цен или надбавок на данную продукцию.

При этом мониторинг цен на бензин и дизельное топливо в регионе осуществляется на постоянной основе, как и обеспечение АЗС необходимыми объемами топлива. В рамках взаимодействия с поставщиками осуществляется согласование объемов и сроков перераспределения топлива, чтобы обеспечить бесперебойное снабжение частных потребителей, а также социально значимых организаций и предприятий.