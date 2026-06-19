На Рассказовском шоссе Тамбова водитель врезался в бетонную опору, а потом протаранил встречное авто

В аварии пострадала 19-летняя девушка Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.

Авария, в которой получили травмы два человека, произошла 18 июня в 09 часов 30 минут на Рассказовском шоссе города Тамбова. 68-летний мужчина за рулем «Лада Веста», выехал на полосу встречного движения, после чего его машина врезалась в световую опору, а затем протаранила встречную «Лада Гранта», под управлением 43-летнего мужчины.

- В результате ДТП пострадали два человека - водитель и 19-летняя пассажирка автомобиля «Лада Веста», – сообщает пресс-служба ГАИ Тамбовской области.