Тамбовчанка вынесла из чужого дома более 30 килограммов мяса

Представитель прокуратуры Уметского района поддержал государственное обвинение по уголовному делу в отношении ранее судимой 46-летней женщины. Жительница округа признана виновной в причинении телесных повреждений, кражах и грабеже.

- Подсудимая тайно взяла у своей знакомой банковскую карту, с которой затем похитила денежные средства на общую сумму 650 тысяч рублей, - рассказали в прокуратуре Уметского района.

Также женщина забралась в дом к одному из жителей поселка и украла более 30 кг мяса стоимостью более 8 тысяч рублей.

Тамбовчанку приговорили к 7 годам лишения свободы в колонии общего режима. Однако реальное отбывание наказания отсрочено до момента достижения дочерью осужденной 14-летнего возраста.