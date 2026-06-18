В Тамбовской области приятели угнали мотоцикл и отправились на нем в соседний округ

Прокуратура Сосновского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 22-летнего молодого человека и его 37-летнего приятеля. Их признали виновными в угоне мотоцикла.

В июле 2025 года подсудимые увидели оставленный без присмотра чужой мотоцикл с ключами в замке зажигания.

- Вступив в сговор, завладели мотоциклом и направились на нем в другой муниципальный округ, - рассказали в прокуратуре Сосновского района.

Угонщиков оштрафовали на 10 тысяч рублей каждого. Мотоцикл возвращен потерпевшему.