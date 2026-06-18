Тамбовская прокуратура помогла ветерану боевых действий получить землю

Уваровская межрайонная прокуратура провела проверку по обращению местного жителя.

Выяснилось, что он - ветеран боевых действий и относится к льготной категории граждан, имеющих право на получение в собственность бесплатно земельного участка для индивидуального жилищного строительства. Однако с 2021 года землю мужчина так и не получил.

- Прокуратура внесла представление, которое рассмотрено и удовлетворено. Права заявителя восстановлены, ему предоставлен бесплатный земельный участок, – сообщает прокуратура Тамбовской области.