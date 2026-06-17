В Тамбове молодой человек угнал «Рено Дастер»

16 июня в полицию Тамбова поступило сообщение об угоне автомобиля. Как выяснилось, ранним утром неизвестный забрался в машину, воспользовался ключом, оставленным в замке зажигания, и уехал на чужом «Рено Дастер».

Под подозрением оказался 24-летний молодой человек.

- Он увидел незапертый автомобиль и решил покататься. Однако он не смог завести двигатель, и бросил машину на обочине, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

Тамбовчанин дал признательные показания. Автомобиль был обнаружен без технических повреждений.

Возбуждено уголовное дело об угоне. Молодому человеку грозит штраф до 120 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до 5 лет.

Отметим, что ранее угонщик уже был судим за кражу.