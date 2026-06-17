В Тамбове зафиксированы первые двухсотбалльники

В Тамбове зафиксированы два двухсотбалльника по итогам ЕГЭ по русскому языку. Об этом рассказали в администрации города.

Уточняется, что наивысший результат по предмету показали сразу пять ребят: Трофим Анисимов из «Школы Сколково - Тамбов», Ксения Ермилова из лицея №6 и трое выпускников лицея №14 - Алина Подболотова, Дарья Чеснокова и Екатерина Демина. При этом Трофим и Екатерина получили по 100 баллов и на экзамене по химии.

- Все пятеро являются претендентами на награждение медалью «За особые успехи в учении», - отметили в пресс-службе администрации города Тамбова.

Также сообщается, что четверть выпускников Тамбова продемонстрировали отличное знание предмета, получив от 81 до 100 баллов. Таким образом, предварительные результаты по русскому языку выше достижений выпускников прошлого года.