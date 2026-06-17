В Тамбове в столкновении авто пострадали три человека

В ДТП пострадали женщина и двое детей Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.

Авария, в которой пострадали три человека, произошла 16 июня в 8 часов 10 минут в районе дома 3-В по улице Агапкина города Тамбова. 39-летний мужчина за рулем «Lada Granta», при выезде с прилегающей территории не уступил дорогу и столкнулся с движущимся по главной «Ford Focus», под управлением 42-летнего водителя. В результате ДТП пострадало три пассажира автомобиля «Ford Focus», 41-летняя женщина, а также два мальчика 9 и 12 лет.

- Раненых детей с различными травмами доставили в Тамбовскую детскую областную клиническую больницу, в госпитализации они не нуждались, – сообщает пресс-служба ГАи Тамбовской области. - Также стоит отметить, что серьезных последствий удалось избежать благодаря применению всеми участниками дорожно-транспортного происшествия ремней безопасности.