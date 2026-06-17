Более половины тамбовчан сталкивались с телефонными мошенниками

В Тамбовской области более 60% опрошенных жителей сталкивались с телефонным мошенничеством. Такие данные приведены по итогам ежегодного опроса Банка России о безопасности финансовых услуг и уровне киберграмотности населения.

Жители тамбовских сел в 2025 году немного выше оценили безопасность финансовых услуг, чем горожане: 71,4% против 70,3%. Разница может быть связана с тем, что жители городов чаще пользуются онлайн-банком, маркетплейсами и другими цифровыми сервисами, а значит чаще сталкиваются с попытками обмана.

Для Тамбовской области телефонное мошенничество остается одним из самых заметных рисков. Люди знают базовые правила безопасности, но злоумышленники постоянно меняют сценарии и давят на эмоции. Если собеседник требует срочно перевести деньги, назвать код или установить приложение, это повод сразу прекратить разговор и самостоятельно связаться с банком, — пояснили в тамбовском отделении Банка России.

По результатам опроса, типичная жертва мошенников в регионе – работающая

городская жительница 25 – 44 лет со средним образованием и средним доходом. Более чем в половине случаев пострадавшие под давлением злоумышленников сами переводили им деньги, чаще всего собственные.

В целом по России, по данным МВД, в 2025 году число киберпреступлений

снизилось на 12%, а количество пострадавших — на 5,5%. Средняя сумма одной операции без согласия клиента уменьшилась с 22,9 тыс. до 18,6 тыс. рублей.