В Тамбове отключат свет на Советской, Базарной и Ленинградской

16 июня в Тамбове в связи с проведением ремонтных работ на объектах электроэнергетики отключат свет по ряду адресов.
Центральная диспетчерская Тамбова предупреждает об отключениях по следующим улицам областного центра:
9.00-11.30
- Гагарина, д. 77-95;
- Воронежская, д. 2-16;
- Петропавловская, д. 18-30, 1-5А;
- Усманская, д. 2-6, 1-5;
- Ново-Липецкая, д. 6-30, 9-33;
- Крылова, д. 20-50, 33-61;
- 14.00-16.00
- пр. 1-й Авиационный, 34-58, 19-59;
- пр. 2-й Авиационный, 31-59, 6-20;
9.00-16.00
- Ленинградская, д. 69-89, 76-36;
- Базарная, д. 66-78;
- 8 Марта, д. 33;
15.00-19.00
- Советская, д. 73-85А;
- Арх. Луки, д. 5-21, 6-8А.