В Тамбове отключат свет на Советской, Базарной и Ленинградской

16 июня в Тамбове в связи с проведением ремонтных работ на объектах электроэнергетики отключат свет по ряду адресов.

Центральная диспетчерская Тамбова предупреждает об отключениях по следующим улицам областного центра:

9.00-11.30

- Гагарина, д. 77-95;

- Воронежская, д. 2-16;

- Петропавловская, д. 18-30, 1-5А;

- Усманская, д. 2-6, 1-5;

- Ново-Липецкая, д. 6-30, 9-33;

- Крылова, д. 20-50, 33-61;

- 14.00-16.00

- пр. 1-й Авиационный, 34-58, 19-59;

- пр. 2-й Авиационный, 31-59, 6-20;

9.00-16.00

- Ленинградская, д. 69-89, 76-36;

- Базарная, д. 66-78;

- 8 Марта, д. 33;

15.00-19.00

- Советская, д. 73-85А;

- Арх. Луки, д. 5-21, 6-8А.