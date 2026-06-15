В Тамбове начала работу новая остановка пригородных поездов «Строитель»

Фото министерства автомобильных дорог и транспорта Тамбовской области

15 июня в Тамбовской области состоялось официальное открытие новой пассажирской платформы «Строитель». Об этом рассказали в министерстве автомобильных дорог и транспорта региона.

- Благодаря новой платформе более 5 тысяч жителей агломерации получили удобный доступ к пригородным поездам, - пояснили в ведомстве.

Уточняется, что на платформе будут делать остановку 10 пригородных поездов, движущихся по направлениям Тамбов - Мучкап и Тамбов - Обловка.

Расписание остановок в сторону Тамбова будет следующим:

- 6.49-6.50 - №6555 Обловка - Сабурово (вторник, четверг, пятница),

- 6.49-6.50 - №6755 Обловка - Тамбов-1 (суббота, воскресенье),

- 6.49-6.50 - №6455 Мучкап - Сабурово (понедельник, среда),

- 16.10-16.11 - №6583 Мучкап - Тамбов-1 (воскресенье),

- 16.10-16.11 - №6683 Обловка - Тамбов-1 (все дни недели, кроме воскресенья),

Расписание остановок от Тамбова:

- 9.31-9.32 - №6584 Тамбов-1 - Мучкап (воскресенье),

- 9.31-9.32 - №6684 Тамбов-1 - Обловка (все дни недели, кроме воскресенья),

- 17.35-17.36 - №6556 Тамбов-1 - Обловка (суббота, воскресенье),

- 17.35-17.36 - №6656 Тамбов-1 - Мучкап (пятница),

- 17.35-17.36 - №6456 Тамбов-1 - Мучкап (понедельник, вторник, среда, четверг).

Как рассказали в министерстве автомобильных дорог и транспорта Тамбовской области, в регионе в рамках проекта «Городской поезд Тамбов» планируется оборудовать еще две новые платформы:

- остановка «Ласки»;

- остановка «Южная» (на пересечении улиц Балашовская и Южная, перегон Тамбов - Цна).