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НовостиОбщество15 июня 2026 9:45

Руководитель СУ СК России по Тамбовской области и начальник регионального УМВД России проведут совместный прием

Встреча будет касаться вопросов миграции
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

17 июня с 10 до 12 часов руководитель следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тамбовской области Андрей Степанов и начальник УМВД России по Тамбовской области Иван Кокухин проведут совместный прием граждан по вопросам нарушений миграционного законодательства, а также проведения процессуальных проверок и расследования уголовных дел в указанной сфере.

Состоится прием в Тамбове, на ул. Карла Маркса, д. 156.

- Предварительная запись обязательна! Телефон для записи на прием: 8(4752) 71-00-61, – сообщает СУ СКР по региону.